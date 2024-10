Inter Miami conquista Supporters`Shield da MLS

Messi foi decisivo na vitória do conjunto da Florida, com dois golos a acabar a etapa inicial, o primeiro aos 45 minutos, com um desvio subtil na cara do guarda-redes Patrick Schulte, após ganhar um ressalto, depois de um passe do espanhol Jordi Alba.



Nos descontos, mais precisamente aos 45+5 minutos, o argentino voltou a faturar, desta vez na marcação perfeita de um livre direto, para o seu 17.º tento na prova, ao qual junta 10 assistências, em apenas 17 jogos.



A formação da casa ainda reduziu na primeira jogada da segunda parte, aos 46 minutos, pelo uruguaio Diego Rossi, mas, de imediato, o seu compatriota Luis Suárez repôs a vantagem dos forasteiros em dois golos, de cabeça, após falha de Schulte.



Os anfitriões, que precisam, no mínimo, do empate para continuar na corrida à Supporters'Shield voltaram a aproximar-se no marcador aos 61 minutos, num penálti do colombiano Cucho Hernández, a punir mão na área de Noah Allen.



De imediato, aos 63 minutos, o francês Rudy Camacho viu o segundo amarelo e deixou o Columbus Crew com 10, mas, ainda assim, aos 84, os locais tiveram novo penálti, agora por mão de Fray, só que, desta vez, Callender parou o remate de Cucho.



Até final, e mesmo com mais um, o Inter Miami teve de sofrer, mas segurou a vitória e com ela garantiu, com dois jogos por disputar, a vitória na fase regular da MLS.



O conjunto capitaneado por Messi, eleito o melhor em campo, lidera a Conferência Este com 68 pontos, contra 57 de Columbus Crew, que segue no segundo lugar, com três encontros por disputar, os mesmos que faltam, no Oeste, aos LA Galaxy, líderes, com 58.



O Inter Miami venceu a fase regular e parte em vantagem para os play-offs, que vão decidir o campeão.