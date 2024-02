Inter Miami de Lionel Messi vence na MLS

O finlandês Robert Taylor, aos 39 minutos, e o paraguaio Diego Gómez, aos 83, apontaram os tentos do "onze" do argentino Gerardo ‘Tata" Martino.A formação da Florida dominou a primeira parte e, depois de desperdiçar várias oportunidades, inaugurou o marcador aos 39 minutos, com Lionel Messi a assistir Robert Taylor, para um remate em que o guarda-redes Zac MacMath acabou por ser mal batido.Na segunda metade, o Salt Lake City melhorou e ameaçou o empate, mas não marcou, e, aos 83 minutos, Messi arrancou e colocou a bola no reforço uruguaio Luis Suárez, que assistiu para o remate de pé direito de Diego Gómez.Depois do segundo golo, Suárez, em estreia num jogo oficial pelo Inter Miami, e Messi estiveram muito perto de ampliar a vantagem, mas o marcador já não sofreu alteração.O conjunto de Messi, Suárez, Busquets ou Alba tem como objetivo atingir os play-offs, diretamente para os sete primeiros classificados de cada conferência, o que não foi conseguido em 2023 (14.º lugar do Este), mas com o argentino a chegar só a meio e a cumprir apenas seis dos 34 jogos da fase regular.