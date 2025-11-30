Futebol Internacional
Inter Miami estreia-se em finais da MLS
O Inter Miami, capitaneado por Lionel Messi, qualificou-se no sábado para a final dos play-offs do campeonato norte-americano ao golear em casa o New York City por 5-1, para se sagrar campeão da Conferência Este.
No sexto ano de existência, o conjunto da Florida conquistou pela primeira vez um lugar na final, no próximo sábado, dia em que receberá o Vancouver Whitecaps, que, na final da Conferência Oeste, vencer no reduto do San Diego FC por 3-1.
Em Fort Lauderdale, na final da Conferência Este, o avançado argentino Tadeo Allende ‘vestiu-se’ de Messi e foi a grande figura do ‘onze’ do compatriota Javier Mascherano, ao conseguir um ‘hat-trick’, com golos aos 14, 23 e 90 minutos.
Allende marcou o primeiro de pé direito, após um passe longo do espanhol Busquets, apontou o segundo de cabeça, respondendo a um centro do também espanhol Jordi Alba, e chegou ao terceiro com um ‘chapéu’ subtil a Freese, isolado por Bright.
Depois do segundo tento de Allende, o conjunto de Nova Iorque ainda reduziu, aos 37 minutos, por intermédio de Justin Haak, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo argentino Maximiliano Moralez.
O também argentino Mateo Silvetti, assistido por Lionel Messi, aos 67 minutos, e o suplente venezuelano Telasco Segovia, após toque de calcanhar de Alba, aos 83, apontaram os outros tentos do conjunto da Florida.
Desde a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami, que antes tinha o palmarés a zero, já soma três troféus, a Taça das Ligas (2023), a Supporters’Shield, para a melhor equipa da época regular (2024), e agora o título de campeão da Conferência Este.
No sábado, pode chegar o quarto, o mais importante, se o conjunto de Mascherano superar o campeão da Conferência Oeste e arrebatar o título de campeão dos Estados Unidos.
Para chegar ao cetro, o Inter Miami terá de bater o Vancouver Whitecaps, que foi a San Diego ganhar por 3-1, com três golos na primeira parte, dois de Brian White (oito e 45+2 minutos) e um autogolo do mexicano Pablo Sisniega (11).
Na segunda parte, o mexicano Hirving Lozano Aida reduziu, aos 60 minutos, mas a equipa em que pontifica o alemão Thomas Müller segurou a vantagem, com os locais a ficarem com 10 a partir dos 79 minutos, por expulsão de Sisniega.
Em Fort Lauderdale, na final da Conferência Este, o avançado argentino Tadeo Allende ‘vestiu-se’ de Messi e foi a grande figura do ‘onze’ do compatriota Javier Mascherano, ao conseguir um ‘hat-trick’, com golos aos 14, 23 e 90 minutos.
Allende marcou o primeiro de pé direito, após um passe longo do espanhol Busquets, apontou o segundo de cabeça, respondendo a um centro do também espanhol Jordi Alba, e chegou ao terceiro com um ‘chapéu’ subtil a Freese, isolado por Bright.
Depois do segundo tento de Allende, o conjunto de Nova Iorque ainda reduziu, aos 37 minutos, por intermédio de Justin Haak, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo argentino Maximiliano Moralez.
O também argentino Mateo Silvetti, assistido por Lionel Messi, aos 67 minutos, e o suplente venezuelano Telasco Segovia, após toque de calcanhar de Alba, aos 83, apontaram os outros tentos do conjunto da Florida.
Desde a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami, que antes tinha o palmarés a zero, já soma três troféus, a Taça das Ligas (2023), a Supporters’Shield, para a melhor equipa da época regular (2024), e agora o título de campeão da Conferência Este.
No sábado, pode chegar o quarto, o mais importante, se o conjunto de Mascherano superar o campeão da Conferência Oeste e arrebatar o título de campeão dos Estados Unidos.
Para chegar ao cetro, o Inter Miami terá de bater o Vancouver Whitecaps, que foi a San Diego ganhar por 3-1, com três golos na primeira parte, dois de Brian White (oito e 45+2 minutos) e um autogolo do mexicano Pablo Sisniega (11).
Na segunda parte, o mexicano Hirving Lozano Aida reduziu, aos 60 minutos, mas a equipa em que pontifica o alemão Thomas Müller segurou a vantagem, com os locais a ficarem com 10 a partir dos 79 minutos, por expulsão de Sisniega.
(Com Lusa)