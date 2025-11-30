Inter Miami estreia-se em finais da MLS





(Com Lusa)

No sexto ano de existência, o conjunto da Florida conquistou pela primeira vez um lugar na final, no próximo sábado, dia em que receberá o Vancouver Whitecaps, que, na final da Conferência Oeste, vencer no reduto do San Diego FC por 3-1.Em Fort Lauderdale, na final da Conferência Este, o avançado argentino Tadeo Allende ‘vestiu-se’ de Messi e foi a grande figura do ‘onze’ do compatriota Javier Mascherano, ao conseguir um ‘hat-trick’, com golos aos 14, 23 e 90 minutos.Allende marcou o primeiro de pé direito, após um passe longo do espanhol Busquets, apontou o segundo de cabeça, respondendo a um centro do também espanhol Jordi Alba, e chegou ao terceiro com um ‘chapéu’ subtil a Freese, isolado por Bright.Depois do segundo tento de Allende, o conjunto de Nova Iorque ainda reduziu, aos 37 minutos, por intermédio de Justin Haak, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo argentino Maximiliano Moralez.O também argentino Mateo Silvetti, assistido por Lionel Messi, aos 67 minutos, e o suplente venezuelano Telasco Segovia, após toque de calcanhar de Alba, aos 83, apontaram os outros tentos do conjunto da Florida.Desde a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami, que antes tinha o palmarés a zero, já soma três troféus, a Taça das Ligas (2023), a Supporters’Shield, para a melhor equipa da época regular (2024), e agora o título de campeão da Conferência Este.No sábado, pode chegar o quarto, o mais importante, se o conjunto de Mascherano superar o campeão da Conferência Oeste e arrebatar o título de campeão dos Estados Unidos.Para chegar ao cetro, o Inter Miami terá de bater o Vancouver Whitecaps, que foi a San Diego ganhar por 3-1, com três golos na primeira parte, dois de Brian White (oito e 45+2 minutos) e um autogolo do mexicano Pablo Sisniega (11).Na segunda parte, o mexicano Hirving Lozano Aida reduziu, aos 60 minutos, mas a equipa em que pontifica o alemão Thomas Müller segurou a vantagem, com os locais a ficarem com 10 a partir dos 79 minutos, por expulsão de Sisniega.