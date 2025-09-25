Inter Miami garante play-offs da MLS
O Inter Miami garantiu na quarta-feira um lugar nos play-offs do campeonato americano, ao golear fora o New York City por 4-0, com mais dois golos e uma assistência do argentino Lionel Messi.
A formação da Florida sofreu no primeira parte, na qual os anfitriões perderam duas oportunidades claras de marcar, antes de Messi isolar Baltasar Rodríguez para o tento inaugural do encontro, aos 43 minutos.
Na segunda parte, Messi fez o segundo, aos 74 minutos, ao ‘picar’ a bola por cima de Freese, desmarcado pelo espanhol Busquets, antes de fechar a contagem aos 86, de pé direito. Pelo meio, aos 83, ‘cedeu’ ao regressado Luis Suárez um penálti, que o uruguaio não desperdiçou.
Lionel Messi, eleito pela ‘enésima’ vez o melhor em campo, isolou-se na liderança dos marcadores da MLS, com 24 golos, mais 11 assistências, para um total de 35 participações diretas em golo, em apenas 23 jogos.
O Inter Miami subiu, por seu lado, do quinto para o terceiro posto no Este, ultrapassando o New York City e Charlotte, com um total de 55 pontos, em 29 jogos, contra 58 de Cincinnati e 60 de Philadelphia Union, que têm mais dois encontros disputados.
Com cinco encontros na época regular por disputar, o conjunto comandado pelo argentino Javier Mascherano pode repetir o triunfo da época regular – vencer a Supporters’Shield – de 2024/25.
