Inter Miami vence Los Angeles FC na CONCACAF

O central norte-americano Aaron Long deu vantagem aos visitantes, aos 10 minutos, tendo Lionel Messi empatado a partida, aos 35, antes de assistir o defesa grego Noah Allen, aos 61.



O "astro" argentino, campeão do mundo e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, decidiu a eliminatória, ao converter uma grande penalidade, aos 84.



Nas "meias" da Liga dos Campeões da América Central e do Norte, marcadas para 23 e 30 de abril, o Inter Miami vai defrontar os Vancouver Whitecaps que eliminaram os mexicanos do Pumas, graças aos golos marcados fora, após dois empates (1-1 e 2-2).



A outra meia-final vai colocar frente a frente dois emblemas mexicanos, o Tigres ao Cruz Azul.



A edição anterior da "Champions" da CONCACAF foi conquistada pelos mexicanos do Pachuca, que venceram na final os norte-americanos do Columbus Crew por 3-0, sagrando-se campeões no seu estádio.