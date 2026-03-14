Futebol Internacional
Inter Milão cede empate em casa com Atalanta, mas segue líder em Itália
O Inter Milão cedeu hoje um empate em casa a um golo com a Atalanta, na 29.ª jornada da Liga italiana, mas, mesmo assim, vai manter uma confortável vantagem na liderança do campeonato.
Depois da derrota em casa do AC Milan (1-0), na ronda anterior, o Inter Milão voltou a perder pontos, apesar de se ter colocado em vantagem logo aos 26 minutos, com um golo do jovem Francesco Esposito.
Já na segunda parte, aos 82 minutos, o montenegrino Nikola Krstovic, que tinha entrado na segunda parte, empatou o encontro, num lance em que os ‘nerazzurri’ protestaram uma falta anterior do ganês Kamaldeen Sulemana sobre o neerlandês Denzel Dumfries.
Os protestos levaram mesmo à expulsão do treinador do Inter Milão, o romeno Cristian Chivu.
Com este empate, o Inter Milão passou a somar 68 pontos, mais oito do que o AC Milan, que no domingo visita a Lazio, e mais 12 do que o campeão Nápoles, que ainda hoje recebe o Lecce.
