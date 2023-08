Inter Milão contrata Benjamin Pavard ao Bayern Munique

O defesa, que pode atuar como lateral ou central, assinou um contrato de cinco temporadas, até junho de 2028, sendo que os "nerazzurri", vice-campeões europeus, terão pago 30 milhões de euros pela contratação do jogador, de 27 anos, de acordo com a imprensa italiana.Pavard começou a carreira no Lille, tendo se transferido para a Alemanha em 2016, para alinhar pelo Estugarda, antes de rumar ao Bayern, em 2019.Pelos bávaros atuou em 163 partidas e marcou 12 golos, contribuindo para a conquista de quatro títulos de campeão alemão, uma Taça da Alemanha, duas supertaças germânicas, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça europeia.O defesa conta ainda no currículo com dois troféus pela seleção francesa, nomeadamente o Mundial2018 e a Liga das Nações de 2021.