Inter Milão contrata defesa Akanji por empréstimo do Manchester City

“O defesa suíço chega por empréstimo do Manchester City, com uma opção para que a transferência seja permanente e que se pode tornar obrigatória caso certas condições sejam alcançadas”, refere o Inter Milão em comunicado.



O defesa central, de 30 anos, chegou ao Manchester City em 2022/2023, proveniente dos alemães do Borussia Dortmund, e vai ter agora a primeira experiência no futebol italiano ao serviço do vice-campeão.