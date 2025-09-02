Inter Milão contrata defesa Akanji por empréstimo do Manchester City
O futebolista internacional suíço Manuel Akanji foi hoje confirmado como jogador dos italianos do Inter Milão, por empréstimo de uma época dos ingleses do Manchester City.
“O defesa suíço chega por empréstimo do Manchester City, com uma opção para que a transferência seja permanente e que se pode tornar obrigatória caso certas condições sejam alcançadas”, refere o Inter Milão em comunicado.
O defesa central, de 30 anos, chegou ao Manchester City em 2022/2023, proveniente dos alemães do Borussia Dortmund, e vai ter agora a primeira experiência no futebol italiano ao serviço do vice-campeão.
O defesa central, de 30 anos, chegou ao Manchester City em 2022/2023, proveniente dos alemães do Borussia Dortmund, e vai ter agora a primeira experiência no futebol italiano ao serviço do vice-campeão.