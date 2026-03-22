Inter Milão diminui vantagem na liderança





(Com Lusa)





No Artemio Franchi, um golo de Francesco Pio Esposito, no primeiro minuto do encontro, colocou cedo o Inter Milão em vantagem no jogo, mas sem conseguir dilatar a margem, até que o empate a 1-1 surgiu para a Fiorentina por Cher Ndour, aos 77.O Inter Milão lidera com 69 pontos, com mais seis do que o ‘vizinho’ AC Milan, segundo, com 63, e a sete do Nápoles, terceiro, com 62, que venceram, respetivamente, Torino (3-2) e Cagliari (1-0). A Fiorentina é 16.ª, com 29 pontos.O Como goleou em casa por 5-0 o Pisa e tirou partido do empate a 1-1 no sábado da Juventus na receção ao Sassuolo para aumentar para três pontos a vantagem que detém no quarto lugar para o quinto posto da ‘vecchia signora’.Para a história do jogo de praticamente sentido único ficam os golos de Assane Diao (1-0), aos sete minutos, Anastasios Douvikas (2-0), aos 29, Martin Baturina (3-0), aos 48, Nico Paz (4-0), aos 75, e Maximo Perrone (5-0), aos 81.Com a quinta vitória consecutiva na Série A, o Como segue na quarta posição, com 57 pontos, a 12 do líder Inter Milão, enquanto o Pisa, que vinha de uma vitória na última jornada na receção ao Cagliari (3-1), é 20.º e último classificado, com 18.A Roma venceu por 1-0 o Lecce, dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, com um golo do francês Robinio Vaz, aos 57 minutos, e o regresso às vitórias, após duas derrotas e um empate, foi premiado com o encurtar distância para o quarto lugar da Juventus.O emblema da capital segue na quinta posição, com 54 pontos, agora ‘encostado’ à Juventus, quarta, com os mesmos pontos, após o empate a 1-1 com o Sassuolo, enquanto o Lecce é 18.º e antepenúltimo, com 27, seguindo em zona de despromoção.A Atlanta regressou aos triunfos na prova, após dois empates e uma derrota, ao vencer por 1-0 o Verona, com um golo de Davide Zappacosta, aos 37 minutos, que cada vez se encontra em situação mais difícil na tabela classificativa do campeonato.A formação de Bérgamo segue na sétima posição, com 50 pontos, à ‘porta’ dos lugares de acesso às provas da UEFA, enquanto o Verona, que perdeu cinco dos seis últimos jogos, é 19.ª e penúltimo, com os mesmos 18 pontos do lanterna-vermelha Pisa (20.º).A Lazio, com o português Nuno Tavares a titular, venceu por 2-0 em casa do Bolonha, com um bis do neerlandês Kenneth Taylor, e com o terceiro triunfo consecutivo na Série A ascendeu à oitava posição, com 43 pontos, ultrapassando o seu adversário de hoje que caiu para nono, com 42.