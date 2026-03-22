Futebol Internacional
Inter Milão diminui vantagem na liderança
Em Florença, o Inter Milão somou o terceiro jogo sem vencer no campeonato italiano ao empatar a 1-1 com a Fiorentina e diminuiu a sua vantagem na liderança para seis pontos, à 30.ª jornada.
No Artemio Franchi, um golo de Francesco Pio Esposito, no primeiro minuto do encontro, colocou cedo o Inter Milão em vantagem no jogo, mas sem conseguir dilatar a margem, até que o empate a 1-1 surgiu para a Fiorentina por Cher Ndour, aos 77.
O Inter Milão lidera com 69 pontos, com mais seis do que o ‘vizinho’ AC Milan, segundo, com 63, e a sete do Nápoles, terceiro, com 62, que venceram, respetivamente, Torino (3-2) e Cagliari (1-0). A Fiorentina é 16.ª, com 29 pontos.
O Como goleou em casa por 5-0 o Pisa e tirou partido do empate a 1-1 no sábado da Juventus na receção ao Sassuolo para aumentar para três pontos a vantagem que detém no quarto lugar para o quinto posto da ‘vecchia signora’.
Para a história do jogo de praticamente sentido único ficam os golos de Assane Diao (1-0), aos sete minutos, Anastasios Douvikas (2-0), aos 29, Martin Baturina (3-0), aos 48, Nico Paz (4-0), aos 75, e Maximo Perrone (5-0), aos 81.
Com a quinta vitória consecutiva na Série A, o Como segue na quarta posição, com 57 pontos, a 12 do líder Inter Milão, enquanto o Pisa, que vinha de uma vitória na última jornada na receção ao Cagliari (3-1), é 20.º e último classificado, com 18.
A Roma venceu por 1-0 o Lecce, dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, com um golo do francês Robinio Vaz, aos 57 minutos, e o regresso às vitórias, após duas derrotas e um empate, foi premiado com o encurtar distância para o quarto lugar da Juventus.
O emblema da capital segue na quinta posição, com 54 pontos, agora ‘encostado’ à Juventus, quarta, com os mesmos pontos, após o empate a 1-1 com o Sassuolo, enquanto o Lecce é 18.º e antepenúltimo, com 27, seguindo em zona de despromoção.
A Atlanta regressou aos triunfos na prova, após dois empates e uma derrota, ao vencer por 1-0 o Verona, com um golo de Davide Zappacosta, aos 37 minutos, que cada vez se encontra em situação mais difícil na tabela classificativa do campeonato.
A formação de Bérgamo segue na sétima posição, com 50 pontos, à ‘porta’ dos lugares de acesso às provas da UEFA, enquanto o Verona, que perdeu cinco dos seis últimos jogos, é 19.ª e penúltimo, com os mesmos 18 pontos do lanterna-vermelha Pisa (20.º).
A Lazio, com o português Nuno Tavares a titular, venceu por 2-0 em casa do Bolonha, com um bis do neerlandês Kenneth Taylor, e com o terceiro triunfo consecutivo na Série A ascendeu à oitava posição, com 43 pontos, ultrapassando o seu adversário de hoje que caiu para nono, com 42.
O Inter Milão lidera com 69 pontos, com mais seis do que o ‘vizinho’ AC Milan, segundo, com 63, e a sete do Nápoles, terceiro, com 62, que venceram, respetivamente, Torino (3-2) e Cagliari (1-0). A Fiorentina é 16.ª, com 29 pontos.
O Como goleou em casa por 5-0 o Pisa e tirou partido do empate a 1-1 no sábado da Juventus na receção ao Sassuolo para aumentar para três pontos a vantagem que detém no quarto lugar para o quinto posto da ‘vecchia signora’.
Para a história do jogo de praticamente sentido único ficam os golos de Assane Diao (1-0), aos sete minutos, Anastasios Douvikas (2-0), aos 29, Martin Baturina (3-0), aos 48, Nico Paz (4-0), aos 75, e Maximo Perrone (5-0), aos 81.
Com a quinta vitória consecutiva na Série A, o Como segue na quarta posição, com 57 pontos, a 12 do líder Inter Milão, enquanto o Pisa, que vinha de uma vitória na última jornada na receção ao Cagliari (3-1), é 20.º e último classificado, com 18.
A Roma venceu por 1-0 o Lecce, dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, com um golo do francês Robinio Vaz, aos 57 minutos, e o regresso às vitórias, após duas derrotas e um empate, foi premiado com o encurtar distância para o quarto lugar da Juventus.
O emblema da capital segue na quinta posição, com 54 pontos, agora ‘encostado’ à Juventus, quarta, com os mesmos pontos, após o empate a 1-1 com o Sassuolo, enquanto o Lecce é 18.º e antepenúltimo, com 27, seguindo em zona de despromoção.
A Atlanta regressou aos triunfos na prova, após dois empates e uma derrota, ao vencer por 1-0 o Verona, com um golo de Davide Zappacosta, aos 37 minutos, que cada vez se encontra em situação mais difícil na tabela classificativa do campeonato.
A formação de Bérgamo segue na sétima posição, com 50 pontos, à ‘porta’ dos lugares de acesso às provas da UEFA, enquanto o Verona, que perdeu cinco dos seis últimos jogos, é 19.ª e penúltimo, com os mesmos 18 pontos do lanterna-vermelha Pisa (20.º).
A Lazio, com o português Nuno Tavares a titular, venceu por 2-0 em casa do Bolonha, com um bis do neerlandês Kenneth Taylor, e com o terceiro triunfo consecutivo na Série A ascendeu à oitava posição, com 43 pontos, ultrapassando o seu adversário de hoje que caiu para nono, com 42.
(Com Lusa)