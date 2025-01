Inter Milão é o primeiro finalista da Supertaça de Itália

O extremo neerlandês desbloqueou o jogo a favor da melhor equipa com tentos aos 49 e 61 minutos, e agora os ‘nerazzurri’ esperam pelo desfecho do Juventus-AC Milan de sexta-feira para conhecer o seu adversário em nova edição do troféu transalpino que se disputa na Arábia Saudita.



O Inter, campeão italiano, foi quase sempre mais forte contra o atual líder do campeonato - ex aequo com o Nápoles, ambos com mais um ponto do que o conjunto de Simone Inzaghi que, no entanto, tem um desafio a menos - e só chegou a zeros ao intervalo devido a umas quantas intervenções vistosas do guarda-redes adversário.



Marco Carnesecchi foi decisivo várias vezes, destacando-se, aos 10 minutos, uma defesa, com a ponta dos dedos, em pontapé acrobático de Lautaro Martinez, sobressaindo novamente aos 21 ao rechaçar, no mesmo lance, dois remates do avançado argentino e um de Di Marco.



O iraniano Taremi, ex-FC Porto, entrou para a segunda parte, mas quem brilhou foi Denzel Dumfries, que inaugurou o marcador de costas para a baliza, primeiro a controlar com toque de cabeça e depois a rematar à meia-volta, indefensável.



Marco Carnesecchi bem se esticou aos 61 minutos para segurar o disparo do neerlandês à entrada da área, contudo o esférico ainda bateu na trave antes de entrar, consumando-se o 2-0.



O guarda-redes negou, logo de seguida, o terceiro, de novo a Lautaro Martinez, antes do brasileiro Éderson ver o VAR, após longa análise, anular o seu golo, por fora de jogo de um companheiro no decurso do lance confuso.



Apesar do crescimento, tardio, da Atalanta, foi o Inter, algo perdulário, quem teve mais oportunidades para ampliar.



Na sexta-feira, na segunda meia-final, Sérgio Conceição vai estrear-se no comando técnico do AC Milan que vai defrontar a Juventus, na qual joga o seu filho Francisco.