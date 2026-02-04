Futebol Internacional
Inter Milão elimina Torino e avança para as meias-finais da Taça de Itália
O Inter Milão apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Itália de futebol, ao vencer o Torino, por 2-1, em Monza, casa emprestada dada a utilização do seu estádio para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026.
Em ‘poupanças’ para a luta pelo ‘scudetto’, o Inter adiantou-se no marcador, por Ange-Yoan Bonny, aos 35 minutos, a passe de Issiaka Kamate, e Andy Diouf elevou para 2-0, no minuto 48, assistido por Marcus Thuram.
O Torino, 13.º do campeonato, não se 'rendeu', frente ao líder da Serie A, e procurou anular a diferença, na segunda parte, mas o melhor que conseguiu foi reduzir, aos 57 minutos, com um golo do croata Sandro Kulenovic.
Os jogos dos quartos de final prosseguem na quinta-feira, com o embate entre Atalanta e Juventus.
Na próxima semana, o campeão Nápoles recebe o Como, enquanto o Bolonha, detentor do troféu, joga em casa com a Lazio.
