Inter Milão elimina Torino e avança para as meias-finais da Taça de Itália

Em ‘poupanças’ para a luta pelo ‘scudetto’, o Inter adiantou-se no marcador, por Ange-Yoan Bonny, aos 35 minutos, a passe de Issiaka Kamate, e Andy Diouf elevou para 2-0, no minuto 48, assistido por Marcus Thuram.



O Torino, 13.º do campeonato, não se 'rendeu', frente ao líder da Serie A, e procurou anular a diferença, na segunda parte, mas o melhor que conseguiu foi reduzir, aos 57 minutos, com um golo do croata Sandro Kulenovic.



Os jogos dos quartos de final prosseguem na quinta-feira, com o embate entre Atalanta e Juventus.



Na próxima semana, o campeão Nápoles recebe o Como, enquanto o Bolonha, detentor do troféu, joga em casa com a Lazio.

