Inter Milão inicia defesa do título italiano frente ao Monza

Por sua vez, o Nápoles vai visitar o Génova na ronda inaugural, enquanto o AC Milan, no qual atuou em 2025/26 o internacional português Rafael Leão, viaja até Turim para defrontar o Torino.



Já a Juventus, de Francisco Conceição, estreia-se diante do Frosinone, vice-campeão da Serie B.



O surpreendente Como, quarto classificado, mede forças com a Udinese, e a Roma recebe a Fiorentina.



Os primeiros grandes confrontos chegam à terceira jornada, com o Inter Milão a receber o Nápoles e a Juventus o AC Milan.



O primeiro dérbi de Milão está marcado para o fim de semana de 01 de novembro, enquanto o da capital – entre Roma e Lazio – será em 13 de dezembro.



A temporada prolonga-se até 30 de maio de 2027, com duas jornadas a meio da semana – 28 de outubro e 06 de janeiro – e para no fim de semana de 26 de dezembro devido ao Natal.