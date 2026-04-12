Inter Milão reforça liderança com vitória sobre Como numa `chuva` de golos

O defesa espanhol Álex Valle abriu a contagem do encontro da 32.ª jornada aos 36 minutos e a formação de Cesc Fàbregas fez o segundo por intermédio do argentino Nico Paz, aos 45.



Mas os 'nerazzurri' conseguiram reagir ainda antes do intervalo, aos 45+2, com um golo do avançado francês Marcus Thuram, que 'bisou' já no arranque do segundo tempo, aos 49, restabelecendo a igualdade.



Depois, foi a vez do defesa neerlandês Denzel Dumfries brilhar, marcando dois golos, aos 59 e aos 72, que confirmaram a reviravolta no marcador.



O melhor que o Como conseguiu foi reduzir, de penálti, apontado com sucesso pelo francês Lucas Da Cunha aos 89, mas os três pontos viajaram mesmo para Milão.



O Inter Milão soma agora 75 pontos, enquanto o Nápoles, que empatou em Parma (1-1), tem 66, com o AC Milan, de Rafael Leão, a fechar o pódio com 63, após a derrota de sábado frente à Udinese (3-0).



A Juventus é quarta, com 60, e, logo a seguir, está o surpreendente Como, com 58, e em lugar de qualificação para as competições europeias.



Mais abaixo, em oitavo (48 pontos) está o Bolonha, que ganhou hoje ao Lecce por 2-0, com um golo do suíço Remo Freuler, aos 26 minutos, e outro de Riccardo Orsolini, aos 90+2.



Assim, a formação do defesa luso João Mário, que foi titular mas saiu de campo aos 66 minutos, levou a melhor sobre a equipa dos compatriotas Danilo Veiga e Tiago Gabriel, que sofreu a quarta derrota consecutiva no campeonato e está na zona 'vermelha', em 18.º e antepenúltimo lugar com 27 pontos.



