Inter Milão sofre, mas volta às vitórias antes de receber FC Porto

Golos do belga Lukaku, de penálti, aos 20 minutos, do arménio Mkhitaryan, a finalizar uma boa jogada, aos 73, e do argentino Martínez, aos 89, deram o triunfo aos 'interistas', que tiveram de 'suar' contra a equipa do português Beto, titular e substituído aos 76.



Aos 43, o esloveno Lovric empatou a partida, num jogo equilibrado e com várias oportunidades, sobretudo no segundo tempo, até que o médio ofensivo da formação de Milão decidiu a contenda, com o campeão do mundo pela Argentina Lautaro Martínez a fechar a contagem.



Após o triunfo do rival AC Milan, estes três pontos permitem ao Inter isolar-se no segundo lugar, com 47 pontos, antes da receção ao FC Porto, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.



Quanto à formação de Udine, o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato deixa-a no nono posto, com 30 pontos, e à mercê de ser ultrapassada pela Juventus, que joga no domingo.



Antes, um golo solitário do brasileiro Júnior Messias, aos 31 minutos, deu os três pontos caseiros ao AC Milan, do internacional português Rafael Leão, que esteve em bom plano no ataque, até ser substituído, aos 79, com Dany Mota titular nos forasteiros.



Foi o bastante para a segunda vitória seguida dos comandados de Stefano Pioli no campeonato, depois de três derrotas antes destes jogos, e na 'ressaca' europeia após a vitória ante o Tottenham (1-0), na Liga dos Campeões.



Contas feitas, somam agora 44 pontos, e pressionam a Atalanta, quarta, e a Roma, quinta, ambas com 41 e ainda sem jogar nesta ronda. O Monza é 10.º, com 29.



O Nápoles é líder destacado da Serie A, com 62 pontos, tendo aberto a ronda com um triunfo por 2-0 no reduto do Sassuolo, e no domingo entra em campo a Roma, de José Mourinho, na receção ao 'aflito' Verona, com a Lazio em casa da Salernitana e a Atalanta a receber o Lecce.