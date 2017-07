Inter Milão vence Chelsea na International Champions Cup

Lusa 29 Jul, 2017, 15:42 | Futebol Internacional

O clube italiano inaugurou o marcador já nos descontos do primeiro tempo, graças ao golo do montenegrino Stevan Jovetic.



Aos 53 minutos, o sérvio Ivan Perisic dilatou a vantagem para o Inter, que passou a contar com o português João Mário em campo a partir dos 58, quando o médio português entrou para o lugar de Jovetic.



O melhor que o Chelsea conseguiu foi reduzir a diferença graças a um autogolo do francês Geoffrey Kondogbia, que marcou na própria baliza aos 73 minutos.