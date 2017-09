Inter Milão vence Crotone e assume liderança provisória da liga italiana

Lusa 16 Set, 2017, 17:00 / atualizado em 16 Set, 2017, 17:00 | Futebol Internacional

Os golos da formação milanesa, que soma um pleno de vitórias nos quatro jogos disputados, foram apontados por Milan Skribiar, aos 82 minutos, e Ivan Perisic, aos 90+3, após assistência do médio luso.



A derrota deixa o Crotone, que soma apenas um ponto, ainda mais 'afundado' na penúltima posição da classificação.



No domingo, o Inter Milão poderá ter de voltar a partilhar a liderança do 'calcio' com a Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões, e com o Nápoles, ambos com nove pontos e menos um jogo disputado.



A 'Juve', hexacampeã, visita o Sassuolo, enquanto a formação napolitana recebe o Benevento.