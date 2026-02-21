Futebol Internacional
Inter Milão vence em Lecce e reforça liderança da Serie A
O Inter Milão reforçou hoje a liderança da Liga italiana de futebol ao vencer em Lecce por 2-0, ampliando para 10 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o AC Milan, que joga no domingo em Parma.
No jogo da 26.ª jornada da Serie A, a equipa de Simone Inzaghi dominou o encontro, mas só conseguiu desbloquear o marcador na reta final. Henrikh Mkhitaryan inaugurou o marcador aos 75 minutos, aproveitando um canto para finalizar de pé direito.
Aos 82, Manuel Akanji ampliou a vantagem com um cabeceamento certeiro após cruzamento de Federico Dimarco, novamente na sequência de um pontapé de canto.
Dimarco também chegou a marcar, aos 51, mas o lance foi anulado pelo videoárbitro (VAR).
Ao início da tarde, o Como foi a Turim vencer a Juventus por 2-0.
Foi o terceiro jogo consecutivo da ‘vecchia signora’ sem conseguir vencer na Serie A. A última vitória da equipa orientada por Luciano Spalletti foi frente ao Parma (4-1) em 01 de fevereiro.
Mërgim Vojvoda abriu o marcador aos 11 minutos, colocando a equipa orientada pelo espanhol Cesc Fàbregas em vantagem, após assistência de Tasos Douvikas.
O segundo golo do conjunto da Lombardia surgiu já na segunda parte, aos 62, por intermédio de Maxence Caqueret. Aos 84, a Juventus esteve perto de reduzir para 2–1, num cabeceamento de Jonathan David após cruzamento de Francisco Conceição, que entrou ao intervalo para o lugar de Fabio Miretti.
Com este triunfo, o Como, sexto classificado, aproximou-se do top 5, ficando agora a apenas um ponto dos ‘bianconeri’, que somam 46 pontos.
