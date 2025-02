Inter Milão vence Fiorentina e "espreita" liderança

Nesta partida da 24.ª jornada da Serie A, os "nerazzurri" adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, através de um autogolo do defesa croata Marin Pongracic, feito na sequência de um pontapé de canto, mas os visitantes conseguiram igualar ainda antes do intervalo, aos 44, com um penálti convertido com sucesso por Rolando Mandragora., "vingando" a derrota perante a formação "viola" na quinta-feira, em jogo em atraso da 14.ª ronda.Por seu turno, a Fiorentina, que vinha de uma série de três triunfos seguidos, é a sexta classificada, com 42 pontos.