Inter Milão vence Lazio e consolida liderança do campeonato italiano

No Estádio Olímpico de Roma, o argentino Lautaro Martinez aproveitou uma bola perdida na área e inaugurou o marcador, logo aos seis minutos, com um remate para o canto inferior esquerdo da baliza guardada por Edoardo Motta.



Em vantagem, os forasteiros empenharam esforços nas investidas ofensivas e protaganizaram várias oportunidades flagrantes, valendo a defensiva atenta e precisa do Lazio para travar as intenções dos campeões italianos.



Já aos 39 minutos, o croata Petar Sucic ‘carimbou’ o segundo golo do Inter, após um remate de fora da área que ainda embateu no poste esquerdo, traindo Motta, mas só terminou no fundo das redes.



Vinte minutos depois, após análise das imagens do vídeo-árbitro (VAR), a Lazio, com o defesa português Nuno Tavares no banco, ficou reduzida a 10 jogadores após expulsão do central Alessio Romagnoli, admoestado com cartão vermelho direto.



Em inferioridade numérica, os anfitriões procuraram circular a bola e aparecer a espaços, enquanto a defesa foi interrompendo os avanços do adversário, mas não conseguiu evitar o terceiro golo dos forasteiros: aos 76 minutos, Henrikh Mkhitaryan recebeu um passe preciso de Ange-Yoan Bonny dentro da área e rematou a contar, fixando o resultado final em 0-3.



Após 36 de 38 jornadas, o Inter Milão, que já tinha assegurado a conquista do 21.º título de campeão italiano de futebol na ronda anterior, soma 85 pontos, mais 15 do que o Nápoles, segundo classificado, enquanto a Lazio ocupa o oitavo lugar, com 51.



As duas equipas voltam a defrontar-se na quarta-feira, para disputar a final da Taça de Itália, também no Estádio Olímpico de Roma, em encontro agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).