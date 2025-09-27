Inter Milão volta a vencer na Serie A

Vindo de uma vitória caseira sobre o Sassuolo (2-1), o argentino Lautaro Martínez, aos nove minutos, e Francesco Pio Esposito, aos 82, fizeram os golos dos atuais vice-campeões italianos e europeus.



Esposito, avançado de apenas 20 anos, marcou mesmo o seu primeiro golo de sempre na Serie A.



O Inter chegou aos nove pontos e juntou-se a Atalanta, Cremonese, AC Milan e Roma no grupos de terceiros posicionados, embora os dois últimos ainda vão estar em ação nesta ronda.



Já o Cagliari, que contou com o central Zé Pedro a titular e vinha de dois triunfos seguidos, é oitavo, com sete pontos.