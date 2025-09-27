Inter Milão volta a vencer na Serie A

por Lusa
Fabio Murru - EPA

O Inter Milão voltou hoje a vencer na Liga italiana de futebol, desta vez no terreno do Cagliari, por 2-0, na quinta jornada, e juntou-se, para já, ao grupo de terceiros classificados.

VER MAIS
Vindo de uma vitória caseira sobre o Sassuolo (2-1), o argentino Lautaro Martínez, aos nove minutos, e Francesco Pio Esposito, aos 82, fizeram os golos dos atuais vice-campeões italianos e europeus.

Esposito, avançado de apenas 20 anos, marcou mesmo o seu primeiro golo de sempre na Serie A.

O Inter chegou aos nove pontos e juntou-se a Atalanta, Cremonese, AC Milan e Roma no grupos de terceiros posicionados, embora os dois últimos ainda vão estar em ação nesta ronda.

Já o Cagliari, que contou com o central Zé Pedro a titular e vinha de dois triunfos seguidos, é oitavo, com sete pontos.
PUB
PUB