Futebol Internacional
Inter recupera liderança nos descontos
Dois golos nos descontos permitiram ao Inter Milão manter o arranque invicto na Liga italiana, garantindo um triunfo em casa sobre a Fiorentina, por 2-1, em jogo da oitava jornada.
Com João Mário a ser lançado aos 82 minutos e Pedro Gonçalves no banco, a Fiorentina esteve muito perto de garantir a vitória em San Siro, depois de o espanhol Alejandro Jiménez ter dado vantagem aos ‘viola’ aos 65 minutos.
Já nos descontos, Marcus Thuram, aos 90+1 minutos, empatou o encontro, com o avançado francês a ser depois derrubado na área, num penálti que resultou no triunfo dos ‘neroazzurri’, apontado pelo polaco Piotr Zielinski, aos 90+7.
Com este triunfo, o campeão Inter Milão, que ainda só cedeu um empate em oito jornadas, mantém a liderança, com 22 pontos, os mesmos da Lazio, que venceu o Parma, por 2-1, no sábado.
A Fiorentina esteve, virtualmente, fora da zona de despromoção, mas a derrota nos instantes finais acabou por manter a equipa de Florença no 18.º e antepenúltimo lugar, com quatro pontos, após três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer.
Já nos descontos, Marcus Thuram, aos 90+1 minutos, empatou o encontro, com o avançado francês a ser depois derrubado na área, num penálti que resultou no triunfo dos ‘neroazzurri’, apontado pelo polaco Piotr Zielinski, aos 90+7.
Com este triunfo, o campeão Inter Milão, que ainda só cedeu um empate em oito jornadas, mantém a liderança, com 22 pontos, os mesmos da Lazio, que venceu o Parma, por 2-1, no sábado.
A Fiorentina esteve, virtualmente, fora da zona de despromoção, mas a derrota nos instantes finais acabou por manter a equipa de Florença no 18.º e antepenúltimo lugar, com quatro pontos, após três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer.
(Com Lusa)