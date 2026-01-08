Inter reforça liderança na Liga italiana, ao ganhar em Parma

A vantagem do Inter poderá não ser tão expressiva no final da jornada, que já um dos seus dois perseguidores imediatos, o rival AC Milan, só jogará na quinta-feira, na receção ao Génova.



Hoje, os 'nerazzurri' bateram o Parma por 2-0, enquanto o Nápoles, campeão, deixou-se empatar em casa, 2-2 com a formação de Verona.



No estádio Ennio Tardini, o Inter confirmou ser a equipa em melhor momento em Itália, controlando o jogo na perfeição. Federico Dimarco abriu o marcador aos 42 minutos, com o 2-0 da confirmação a só chegar aos 90+8, apontado pelo gaulês Marcus Thuram.



Mais cedo, o Nápoles teve de se esforçar para evitar o mal maior. Com uma primeira parte para esquecer, chegaram ao intervalo com uma desvantagem de dois golos, marcados pelo dinamarquês Martin Frese, aos 16, e pelo nigeriano Gift Orban, aos 27, de grande penalidade.



Os campeões conseguiram reagir no segundo tempo e alcançaram a igualdade, por intermédio do escocês Scott McTominay, aos 54, e de Giovanni Di Lorenzo, aos 82.



No Olímpico de Roma, Lazio e Fiorentina protagonizaram um excelente espetáculo, um jogo muito equilibrado que terminou com o empate, 2-2. Marcaram Cataldi (52) e Pedro (90+5, de grande penalidade), para a Lazio, e Gosens (56) e Gudmunsson (89, de grande penalidade), para a formação 'viola'.



Em outros jogos do dia, a Atalanta venceu o Bolonha por 2-0, com um 'bis' do avançado montenegrino Nikola Krstovic (37 e 60 minutos), e a Udinese superou o Torino, por 2-1 - golos de Zaniolo (50) e Ekkelenkamp (82) para a equipa de Udine e de Casadei (87) para a de Turim.

