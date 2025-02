O capitão Lautaro Martínez, internacional argentino, fez o único golo da partida, e o seu 10.º na prova, aos 78 minutos, resolvendo a partida para a equipa de Milão, perante um Génova que não contou com o avançado português Vitinha devido a lesão.



Depois do desaire em Turim com a Juventus (1-0) na última ronda, o Inter regressou aos triunfos na Serie A e passou a somar 57 pontos, mais um que o Nápoles, líder no inicio da ronda, que no domingo joga no terreno do Como.