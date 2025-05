Inter regressa aos triunfos em Itália e poupa energia para a Champions

Depois de duas derrotas seguidas, que poderão ter sido determinantes nesta fase final da Serie A, o Inter regressou aos triunfos, graças a um golo solitário do albanês Asllani, aos nove minutos, de grande penalidade, e manteve-se no segundo posto, a três pontos dos napolitanos.



Pouco antes, o Nápoles tinha vencido no campo do Lecce, por 1-0.



No intervalo da eliminatória das meias-finais com FC Barcelona na Liga dos Campeões, o jogo acabou por ser quase perfeito para a equipa de Simone Inzaghi, com o técnico italiano, que esteve castigado, a alcançar o mais importante, que era o regresso aos triunfos, e, ao mesmo poupar as suas principais figura para o duelo decisivo com os catalães na terça-feira.



Já o Verona terá de esperar pela próxima jornada para confirmar a manutenção, já que segue no 16.º posto, seis pontos acima da zona de descida.