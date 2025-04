Inter regressa às vitórias

Depois do empate (2-2) em Parma na última ronda, os atuais campeões italianos chegaram às 21 vitórias na atual edição da Serie A e colocaram pressão sobre o Nápoles, segundo classificado, que recebe segunda-feira o Empoli, no fecho da jornada.



O avançado austríaco Marko Arnautovic foi a grande figura da partida, tendo inaugurado o marcador, aos 13 minutos, assistindo depois, aos 26, o argentino Lautaro Martínez, que pela quarta época seguida chegou aos 20 golos ao serviço do emblema de Milão.



A lutar pela manutenção (15.º classificado, seis pontos acima da zona de descida), o Cagliari ainda reduziu, por Piccoli, no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, mas, aos 55, o defesa germânico Bisseck confirmou o triunfo da equipa da casa, na sequência de um canto.



O Inter, que tenta o bicampeonato e o terceiro título nos últimos cinco anos, passou a somar 71 pontos, contra os 65, para já, do Nápoles.



Também hoje, o Veneza manteve a esperança de ainda fugir à despromoção, alcançado apenas a quarta vitória na prova, por 1-0, sobre o Monza, com a equipa de Pedro Pereira e Dany Mota e ficar cada vez mais perto da Serie B.



O Monza é ultimo com apenas 15 pontos, e já a 11 da salvação, enquanto o Veneza subiu a antepenúltimo, com 24.