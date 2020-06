Inter vence e mantém perseguição à Juventus e Lazio

Os golos do Inter Milão foram marcados pelo belga Romelu Lukaku (1-0), aos 10 minutos, e pelo argentino Lautaro Martinez (2-0), aos 33. A Sampdoria ainda reduziu pelo norueguês Morten Thorsby (2-1), aos 52 minutos.



Com os três pontos amealhados no regresso às vitórias na Liga após a derrota com a Juventus (2-0), antes da interrupção pela covid-19, o Inter segue na terceira posição, com 57, enquanto a Sampdoria ocupa o 16.ª posto, com 26, e com apenas um ponto de vantagem sobre a linha de despromoção.



A Atalanta goleou por 4-1 o Sassuolo, também em jogo em atraso da 25.ª jornada, e somou o quarto triunfo consecutivo, fazendo justiça ao rótulo de equipa mais concretizadora da Liga italiana, com um total de 74 golos marcados.



Aos 16 minutos, o albanês Berat Djimsiti marcou para a Atalanta, num desvio a uma assistência de cabeça, e o colombiano Duván Zapata, aos 31, elevou para 2-0, num lance idêntico, em que o guarda-redes Andrea Consigli falhou a interceção.



Também na sequência de um cruzamento para a área do Sassuolo, em que a bola ressaltou num cacho de jogadores sobre a linha de baliza, a Atalanta elevou para 3-0, com um autogolo do marroquino Mehdi Bourabia, aos 37 minutos.



Aos 66 minutos, a Atalanta elevou para 4-0, com novo golo de Duván Zapata, na sequência de um livre, que marcou o seu 13.º na Liga, e o Sassuolo ainda reduziu para 4-1 por Mehdi Bourabia, aos 90+2, num livre direto em que o marroquino se redimiu do autogolo.



A Atalanta segue na quarta posição, com 51 pontos, dentro dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, com seis pontos de vantagem sobre a Roma (quinta, com 45), do treinador português Paulo Fonseca.