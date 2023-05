Inter vence em casa do AC Milan e ganha vantagem nas meias-finais

Dzeko (08 minutos) e Mkhitaryan (11) marcaram os golos da vitória dando sequência a um bom início do Inter, equipa que deixou más recordações este ano para FC Porto e Benfica.

A segunda mão está agendada para a próxima terça-feira (16 de maio), em casa do Inter Milão, sendo que o vencedor da eliminatória vai defrontar na final, a disputar em 10 de junho, em Istambul, quem sair do duelo entre os ingleses do Manchester City e os espanhóis do Real Madrid, que empataram 1-1 na terça-feira, em Madrid.