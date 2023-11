Interclube vence Santa Rita de Cássia e soma primeira vitória no Girabola

Os golos foram marcados por Paty, que ‘bisou’, com golos aos 26 e 72 minutos.



O 1.º de Agosto goleou na receção ao Sporting de Cabinda por 5-1, com golos de Obed, aos 37 minutos, Dagó, aos 51 e 61, César Kangue, aos 81, e Manu, aos 90+1, enquanto Dax, aos 32, marcou o golo solitário dos derrotados.



Por seu lado, o São Salvador do Zaire venceu o Recreativo do Libolo por 1-0, com um golo de Polaco, aos 85 minutos.



O Wiliete de Benguela e o Kabuscorp do Palanca empataram 1-1, com os benguelenses a marcarem aos 50 minutos, por intermédio de Adó Pena, enquanto Benarfa, aos 11, faturou para o Kabuscorp.



O jogo entre o Sagrada Esperança e o Petro de Luanda foi adiado, devido ao envolvimento de ambas equipas nas competições africanas.



Filhão, do São Salvador do Zaire, Beni Papel, do Sagrada Esperança, Cláudio Sozinho, do Wiliete de Benguela, e Dago, do 1.º de Agosto, lideram a lista dos marcadores, com dois golos cada.



Resultados da quinta jornada:



- Quarta-feira, 22 nov:



Académica do Lobito – Desportivo da Huila, 2-0



- Sábado, 25 nov:



Clube Recreativo União de Malanje – Desportivo da Lunda Sul, 0-1



- Domingo, 26 nov:



Wiliete de Benguela – Kabuscorp do Palanca, 1-1



1.º de Agosto – Sporting de Cabinda, 5-1



Santa Rita de Cássia – Interclube, 0-2



São Salvador do Zaire – Recreativo do Libolo, 1-0



Adiado



Sagrada Esperança – Petro de Luanda



Classificação:



1. Petro de Luanda, 11 pontos.



2. Desportivo da Lunda Sul, 10



3. Sagrada Esperança, 9



4. Wiliete de Benguela, 8



5. Académica do Lobito, 7



6. 1.º de Agosto, 7



7. Desportivo da Huila, 6.



8. São Salvador do Zaire, 6



9. Kabuscorp do Palanca, 5



10. Interclube, 5



11. Bravos do Maquis, 4



12. Santa Rita de Cássia, 3



13. União de Malanje, 3



14. Sporting de Cabinda, 1



15. Recreativo do Libolo, 0