Interclube volta a perder e deixa liderança no Girabola angolano em risco

A jogar em Benguela, no estádio do Buraco, os 'polícias', treinados pelo português Paulo Torres, não foram além de uma derrota por 2-1, resultado que por sua vez permitiu à equipa do Lobito isolar-se na vice-liderança, quando no Girabola de 2016 lutou até final da competição pela permanência.



Ainda hoje, a jogar em casa, na vila do Calulo, a equipa do Recreativo do Libolo (campeã nacional em 2014 e 2015) empatou sem golos com o bicampeão em título (2016 e 2017), o 1.º de Agosto, que permanece na cauda da tabela, mas com quatro jogos por realizar no campeonato, devido à participação nas competições internacionais.



A jornada abriu na sexta-feira, no planalto central angolano, com o cada vez mais 'aflito' JGM do Huambo a receber e perder com o Petro de Luanda, por 1-0. Depois de ter sido afastada das taças africanas, a equipa dos 'petrolíferos' tem agora a reconquista do campeonato como única meta, depois do segundo lugar nas duas últimas temporadas.



No sábado, o Kabuscorp do Palanca, treinado pelo português Sérgio Tragil, perdeu terreno no topo da tabela, ao ser surpreendido em casa, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, frente ao Desportivo da Huíla, que venceu por 1-0, enquanto o Bravos do Maquis não foi além de um empate sem golos na receção, no Moxico, ao Sagrada Esperança.



Já o Sporting de Cabinda, promovido esta época ao Girabola, continua a surpreender, e derrotou em casa, naquele enclave, a formação do Domant FC do Bengo, por 1-0.







Resultados da 8.ª jornada:



- Sexta-feira, 30 mar:



JGM do Huambo - Petro de Luanda, 0-1.



- Sábado, 31 mar:



Kabuscorp do Palanca - Desportivo da Huíla, 0-1.



Bravos do Maquis - Sagrada Esperança, 0-0.



Sporting de Cabinda - Domant FC do Bengo, 1-0.



- Domingo, 01 abr:



Recreativo do Libolo - 1.º de Agosto, 0-0.



1.º de Maio - Cuando Cubango FC, 1-1.



Académico do Lobito - Interclube, 2-1.



Progresso do Sambizanga - Recreativo da Caála, 1-1.







Classificação:



1. Interclube, 16 pontos.



2. Académica do Lobito, 14.



3. Kabuscorp do Palanca, 12 (menos um jogo).



4. Desportivo da Huíla, 12.



5. Sagrada Esperança, 11.



6. Recreativo do Libolo, 11.



7. Petro de Luanda, 11 (menos três jogos).



8. Recreativo da Caála, 11.



9. Cuando Cubango FC, 10.



10. Sporting de Cabinda 10 (menos dois jogos).



11. Progresso do Sambizanga, 9 (menos um jogo).



12. Domant do Bengo, 8.



13. 1.º de Agosto, 5 (menos quatro jogos).



14. Bravos do Maquis, 5 (menos um jogo).



15. 1.º de Maio, 5 (menos um jogo).



16. JGM Huambo, 2 (menos um jogo).