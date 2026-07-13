Internacional argentino Paulo Dybala renova com a Roma até 2027

Dybala, de 32 anos, tinha terminado o vínculo aos romanos no final de junho, acabando agora por estender a ligação que o levará a cumprir uma quinta época nos ‘giallorossi’, aos quais chegou em 2022, então proveniente da Juventus.



Desde que trocou Turim pela capital italiana, ‘La joya’, como é conhecido, somou 140 jogos e 45 golos pela Roma, ainda que tenha enfrentado vários problemas físicos ao longo destas quatro temporadas, sendo que na última participou em 27 partidas, das quais apenas 17 como titular.



Campeão do mundo pela Argentina em 2022, Dybala está há 14 anos no futebol transalpino, desde que foi contratado pelo Palermo ao Instituto, de Córdoba.



A Roma terminou a última edição da Serie A na terceira posição, garantindo uma vaga na fase de liga da Liga dos Campeões.