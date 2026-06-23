Internacional egípcio Hamza Abdelkarim é reforço em definitivo do FC Barcelona

“O FC Barcelona comunicou ao Al-Ahly que exerce a opção de compra que detinha do jogador Hamza Abdelkarim. O avançado egípcio junta-se em definitivo ao clube, com o qual assinará para as três próximas épocas, até 30 de junho de 2029”, informou o clube.



Abdelkarim, de 18 anos, que tinha sido emprestado no mercado de inverno ao ‘Barça’ pelo Al-Ahly, estreou-se em março pela equipa de juniores da formação espanhola e cumpriu 11 jogos, com seis golos marcados.



O avançado encontra-se a disputar o Mundial2026 de futebol com a seleção do Egito, tendo sido suplente utilizado em dois jogos do Grupo G, no empate com a Bélgica (1-1) e na vitória diante da Nova Zelândia (3-1).



