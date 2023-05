Internacional inglês Ivan Toney suspenso por oito meses devido as apostas desportivas

“Ivan Toney foi suspenso de todas as atividades relacionadas com o futebol com efeito imediato por oito meses, até 16 de janeiro de 2024, inclusive, multado em 50.000 libras [cerca de 55.000 euros] e advertido sobre a sua conduta futura por violações das regras de apostas da FA”, pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.



Segundo a FA, o ponta de lança britânico, de 27 anos, foi acusado de 262 violações da Regra E8 da FA entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021, sendo que 30 dessas acusações foram retiradas, com Toney a admitir as 232 restantes.



O internacional pela seleção dos ‘três leões’ está autorizado a voltar a treinar com o seu clube após cumpridos quatro meses de suspensão, ou seja, a partir de 17 de setembro de 2023.



Esta época, a terceira ao serviço dos 'bees', Toney apontou 21 golos.