Internacional João Mário ajuda West Ham a empatar

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Abr, 2018, 07:28 / atualizado em 17 Abr, 2018, 07:28 | Futebol Internacional

O West Ham empatou a um golo na receção ao Stoke City, na 34.ª jornada da liga inglesa de futebol, mas só ao minuto 90 marcou o seu golo por um jogador saído do banco aos 86.



O ponta de lança Andrew Carroll, lançado em campo pelo treinador escocês David Moyes, aos 86 minutos, para substituir o internacional português João Mário, anotou o tento do empate, ao rematar de primeira com o pé esquerdo, evitando assim a derrota iminente da sua equipa, que ainda não tem a manutenção garantida.



Pior ficou o Stoke City, que abriu o marcador aos 79 minutos pelo veterano Peter Crouch, também vindo do banco, que marcou na recarga a um remate de fora da área do internacional suíço Xherdan Shaqiri, na sequência de uma jogada confusa, com várias tentativas de remate todas rechaçadas pela defesa dos "hammers".



Com este empate, o West Ham manteve o 14.º posto com 35 pontos, enquanto o Stoke se quedou pelo 19.º e penúltimo com 28, os mesmos do 18.º, o Southampton.