Futebol Internacional
Internacional português Jota Silva emprestado ao Olympiacos
O futebolista internacional português Jota Silva vai jogar nos gregos do Olympiacos em 2026/27, por empréstimo dos ingleses do Nottingham Forest, anunciaram hoje os dois clubes.
“O Nottingham Forest confirma que Jota Silva se juntou ao Olympiacos. O avançado vai jogar no Olympiacos por empréstimo na época 2026/27, com a equipa grega a manter uma opção de compra no final da temporada”, afirmou.
Com a formação feita toda no Sousense, Jota Silva, de 26 anos, passou por Paços de Ferreira, Sporting de Espinho, Leixões, Casa Pia e Vitória de Guimarães, antes de se mudar em 2024/25 para o Nottingham Forest, que na última temporada o emprestou ao Besiktas.
O avançado tem duas internacionalizações por Portugal, frente à Suécia e a Eslovénia, em março de 2024.
Com a formação feita toda no Sousense, Jota Silva, de 26 anos, passou por Paços de Ferreira, Sporting de Espinho, Leixões, Casa Pia e Vitória de Guimarães, antes de se mudar em 2024/25 para o Nottingham Forest, que na última temporada o emprestou ao Besiktas.
O avançado tem duas internacionalizações por Portugal, frente à Suécia e a Eslovénia, em março de 2024.