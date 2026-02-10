Internacional português Paulinho renova com Toluca até 2029

O Toluca confirmou a renovação do vínculo com o avançado que foi o melhor marcador de três fases do campeonato mexicano, entre 2024/25 e 2025/26, ajudando os ‘diabos’ a serem campeões, bem como do médio Franco Romero.



Com um total de 49 golos em 72 encontros oficiais pelo emblema mexicano, a que chegou em 2024 proveniente do Sporting, o ponta de lança três vezes internacional por Portugal e autor de dois golos com a camisola das ‘quinas’, é visto como peça ‘chave’ no Toluca.



Após cinco jornadas do torneio de encerramento da Liga mexicana, o Toluca é sexto, com nove pontos, em posição de play-off de apuramento de campeão, depois de ter vencido o troféu de ‘campeão dos campeões’ na época transata.

