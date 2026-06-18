Internacional sub-21 Afonso Moreira assina até 2031 pelo Bayer Leverkusen
O futebolista internacional português sub-21 Afonso Moreira é reforço do Bayer Leverkusen, com um contrato válido por cinco épocas, até 2031, informou hoje o emblema alemão.
"O Bayer 04 Leverkusen contratou o internacional português sub-21 Afonso Moreira. O extremo de 21 anos chega ao `Werkself` proveniente do Olympique Lyon, da primeira divisão francesa, com contrato até 30 de junho de 2031", referiu o clube.
Afonso Moreira, que no final da última época foi escolhido para a equipa ideal da Ligue 1 pelo jornal francês L`Équipe, chega a Leverkusen depois de uma temporada no Lyon, clube no qual se notabilizou com oito golos e 10 assistências, em 37 jogos.
"O seu ritmo e estilo de jogo intenso encaixam perfeitamente na nossa equipa. Com o Afonso, ganhámos mais poder de fogo e criatividade no ataque. Estamos muito felizes por receber um jogador tão entusiasmante e promissor com a camisola do Werkself", disse o diretor desportivo dos alemães, Simon Rolfes.
O extremo português também falou aos canais de comunicação do Leverkusen, entusiasmado com a confiança que o clube demonstrou nas suas qualidades.
"Demonstrou grande confiança no meu potencial. Este reconhecimento significou muito para mim e foi um fator crucial na minha decisão de me juntar ao Leverkusen. Estou muito orgulhoso e feliz por poder vestir a camisola do Bayer Leverkusen", disse o jogador.
A transferência de Afonso Moreira para Leverkusen renderá ao Lyon 29,5 milhões, que podem chegar aos 33,6 ME, com 4,1 milhões de euros em variáveis, e o clube francês ficará com 10% de uma futura venda que gere mais mais-valia.
Afonso Moreira, que é internacional português em quase todos os escalões da formação, fez praticamente todo o percurso no Sporting, clube a que chegou ainda nos infantis e até chegar à equipa principal em agosto de 2023, ainda com o treinador Ruben Amorim.
Em janeiro de 2024, já com Rui Borges como treinador, foi emprestado ao Gil Vicente, no qual alinhou apenas em cinco jogos, e regressou ao Sporting, mas como opção na equipa B, fazendo apenas três jogos na formação principal já em 2024/25.