Internacional uruguaio Matias Viña é reforço de José Mourinho na Roma

“Viña, de 23 anos, chega proveniente dos brasileiros do Palmeiras, tornando-se a terceira contratação do verão. O defesa esquerdo junta-se à Roma por um valor inicial de 13 milhões de euros”, refere o clube no seu sítio oficial na internet.



Em julho, o diretor desportivo da Roma, o também português Tiago Pinto, já tinha confirmado que o lateral esquerdo, que chegou a ser apontado como possível reforço do FC Porto, iria deixar o Palmeiras, de Abel Ferreira, para assinar pelos italianos.



“Desde criança que tinha o sonho de jogar na Europa e poder cumprir esse objetivo jogando na Roma é algo que me deixa muito orgulhoso”, assinalou o jogador, 16 vezes internacional pelo Uruguai, em declarações à assessoria do clube.



Do lado da Roma, Tiago Pinto justificou que a chegada de Viña ajudará a equilibrar o plantel às ordens de Mourinho, sobretudo face à lesão de Leonardo Spinazzola no Euro2020, com uma rotura no tendão de Aquiles.



“É um jogador [Viña] com uma mentalidade vencedora e grande potencial para melhorar ainda mais”, acrescentou Tiago Pinto, lembrando que o defesa conquistou em 2019 o campeonato uruguaio, com o Nacional, e já no Palmeiras a Taça dos Libertadores.



Matias Vinã é a terceira contratação da Roma para a época 2021/22, depois do guarda-redes internacional português Rui Patrício (ex-Wolverhampton) e do avançado internacional uzbeque Eldor Shomurodov (ex-Génova).