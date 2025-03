International Board atualiza regras do futebol

Na 139.ª Assembleia Anual do organismo que rege as leis do futebol, que decorreu em Belfast, na Irlanda do Norte, foram modificadas leis que vão entrar em vigor em 01 de julho, embora possam ser visíveis no Campeonato do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, que se inicia em 14 de junho.



De forma a combater o anti-jogo, foi alterada a lei 12.2, que incide nos guarda-redes, caso estes segurem a bola durante mais de oito segundos, o que levará o árbitro a assinalar pontapé de canto canto para a equipa adversária, em vez do atual livre indireto.



Quanto à lei 3.10, sobre o capitão de equipa, o IFAB “concordou que uma cooperação e comunicação mais fortes entre capitães e árbitros, que enfrentam frequentemente divergências verbais e/ou físicas ao tomar decisões, podem ajudar a incutir níveis mais elevados de justiça e respeito mútuo, ambos valores fundamentais do jogo”.



No que diz respeito ao protocolo do videoárbitro (VAR), as competições têm agora a opção de o árbitro principal fazer um anúncio após uma revisão ou uma longa verificação do VAR.



De resto, tendo em conta o 'feedback' positivo das competições nas quais os árbitros foram autorizados a utilizar câmaras corporais num número limitado de jogos de alto nível, o organismo apoiou o compromisso da FIFA de testar estes dispositivos nas competições do organismo que rege o futebol mundial para identificar uma possível utilização futura e desenvolver normas de qualidade e segurança.



Desta forma, a FIFA confirmou a sua intenção de implementar câmaras corporais no próximo Mundial de Clubes, que, entre 14 de junho e 13 de julho, vai contar com a participação de Benfica e FC Porto, como parte da transmissão em direto das partidas.