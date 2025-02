International Board vai debater desenvolvimento do suporte vídeo no futebol

De acordo com comunicação do IFAB, a 139.ª Assembleia Anual do organismo, a decorrer em 01 de março próximo na capital da Irlanda do Norte, vai debater em particular o progresso do suporte vídeo no futebol, em particular o relacionado com a redução do tempo perdido e a melhoria do comportamento dos participantes.



Ainda de acordo com o IFAB, vai ser discutido um pequeno número de potenciais alterações às Leis do Jogo 2025/26, entre as quais se incluem as linhas orientadoras referentes apenas ao capitão de equipa, bem como uma alteração à Lei 8 relacionada com o lançamento da bola ao solo.