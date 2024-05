Interpol elogia FPF no combate à manipulação de resultados

“O projeto desporto contra a viciação de resultados, financiado pela União Europeia, deu origem a um manancial de materiais originais destinados a sensibilizar jogadores, atletas e outras partes interessadas para os riscos da manipulação da competição no desporto, incluindo uma banda desenhada disponível em dez línguas”, refere o organismo, no seu boletim semanal.



A organização internacional de polícia criminal remete informação mais detalhada sobre o tema para a conferência promovida pela FPF, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em 24 de abril.



O projeto SAMF é destacado quanto às suas principais medidas, investigações, sentenças e boas práticas relativamente ao desporto.



O SAMF foi realizado no âmbito do programa Erasmus + com o principal objetivo de sensibilizar os atletas de base sobre a natureza da viciação de jogos e resultados e o impacto negativo desta prática nas suas carreiras.



Coordenado pela FPF, decorreu em parceria com a Federação de Futebol de Malta, FIBA-Europa (Federação Internacional de Basquetebol), Federação de Futebol da Lituânia, Sport Evolution Alliance, Stichting European Network for Innovation and Knowledge (EUNIK) e Panathlon Internacional.