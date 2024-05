Inventor do spray utilizado nos jogos de futebol aplaude Justiça

“É uma vitória de David contra Golias. A minha invenção contribuiu para melhorar o espetáculo, há mais tempo de jogo e menos pausas para o árbitro disciplinar a barreira. Forneci todo o meu conhecimento e nunca tive o devido reconhecimento. Esta decisão fez justiça”, declarou à Lusa o inventor, o brasileiro Heine Allemagne, através de um comunicado enviado pela sua assessoria.



A justiça brasileira decidiu que a FIFA violou a boa-fé nas negociações que envolveram o uso e a patente do spray que auxilia os árbitros a delimitar a distância das barreiras nas cobranças dos livres.



Esta decisão, tomada na terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil, está alinhada com o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em outubro de 2021, já tinha reconhecido que a FIFA atuou em má-fé negocial ao impedir o inventor de negociar a sua patente com outras empresas interessadas.



“Esta decisão do Superior Tribunal de Justiça encerra o mérito da discussão, já que nenhum recurso eventualmente cabível será capaz de alterar o entendimento dos juízes”, considerou a advogada do queixoso, Larissa Teixeira Quattrini, através da mesma nota enviada à Lusa.