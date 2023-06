Inzaghi considera City "equipa mais forte do Mundo", mas garante Inter sem medo

"Sabemos que vamos defrontar a equipa mais forte do mundo, que conquistou cinco vezes a Premier League nos últimos seis anos. Teremos de ter muito cuidado para jogar como equipa. Têm um plantel fantástico e um treinador que marcou uma era no futebol moderno", elogiou o treinador do Internazionale, durante o UEFA Media Open Day.



Depois das vitórias de 1964, 1965 e 2010, a última com José Mourinho ao leme, os ‘nerazzurri’ procuram o seu quarto título, 13 anos depois, diante do tricampeão inglês, que conta com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.



“Quanto mais vemos o Manchester City jogar, mais entendemos o porquê de eles conquistarem tanto. São completos, físicos e técnicos. Eles têm muita posse de bola e são agressivos. O City tem muito poucas fraquezas, mas nós mostrámos já o quanto somos bons", caracterizou.



A palavra medo não entra na mente dos 'carrascos' de FC Porto e, depois, Benfica na 'Champions', segundo o técnico italiano, de 47 anos.



"Estamos a falar de uma partida de futebol, não tenho medo. Guardiola é o técnico mais forte do mundo, sempre disse isso, mas não temos medo, apenas muito respeito. Estamos orgulhosos de jogar esta final porque queríamos tanto”, garantiu.



Por sua vez, o central Alessandro Bastoni, habitual titular no centro da defesa no conjunto milanês, também falou aos jornalistas para rejeitar igualmente o pensamento de medo, quando enfrentar o ponta de lança da categoria de Erling Haaland.



"Temos medo de assassinos, não de jogadores de futebol. Seria um erro falar de medo. Não é o Haaland contra o Inter, é o Manchester City contra o Inter. Não há medo, apenas um bom nível de tensão. Estou ansioso por isso", perspetivou.



Já o ala Federico Dimarco falou do “muito orgulho” que a equipa sente por jogar a final de Istambul, pela qual o oponente inglês se sente obcecado.



"Jogar uma final não acontece todos os dias e estar envolvido nela como protagonista é simplesmente incrível. A equipa está muito orgulhosa, merecemos estar aqui pelo que fizemos em campo. Sabemos que enfrentaremos uma equipa forte, mas esta final é um sonho para nós. Para eles, é uma obsessão", considerou.



Inter de Milão e Manchester City defrontam-se no sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, a partir das 20:00 (hora de Lisboa).