Ipswich regressa à Liga inglesa um ano depois, Wrexham fora do play-off

Golos de Hirst, Philogene e McAteer confirmaram a promoção direta aos comandados de Kieran McKenna, os dois primeiros logo nos primeiros 10 minutos, juntando-se assim ao Coventry, que é campeão do ‘Championship’, na subida à Premier League.



Um ano depois, os ‘tractor boys’, fundadores da Liga, estão de regresso ao máximo escalão do futebol inglês, num último dia que fechou, também, os quatro apurados para o play-off que decide a derradeira vaga de promoção.



O Milwall, que ainda ‘sonhava’ com o segundo lugar, acabou em terceiro lugar e bater-se-á com o Hull City, enquanto Southampton e Middlesbrough disputam a outra meia-final, ficando o Wrexham, que procurava completar um ‘conto de fadas’ que deu origem a uma série documental, ficou de fora por dois pontos.



Os vencedores de cada meia-final bater-se-ão em Wembley, no dia 23 de maio, por um lugar na Premier League.



Também hoje, no fecho da temporada no 'Championship', o Swansea, treinado pelo português Vítor Matos, venceu por 3-1 o Charlton, a jogar em casa, para acabar no 11.º lugar, com 64 pontos, a nove dos lugares de play-off



