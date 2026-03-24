Futebol Internacional
Irão: Eliminatórias das provas asiáticas reduzidas a jogos únicos na zona oeste
As eliminatórias da zona oeste das três competições continentais de clubes na Ásia vão ser disputadas com jogos únicos em locais centralizados, devido aos efeitos da guerra no Médio Oriente, anunciou hoje a Confederação Asiática de Futebol (AFC).
Em comunicado, o organismo deu conta dos ajustes em quatro das oito eliminatórias dos oitavos de final da Liga dos Campeões 1, que deveriam ter sido integralmente disputadas em duas mãos, de 02 a 04 de março e entre 09 e 11 do mesmo mês, mas passaram para os dias 13 e 14 de abril.
Essas eliminatórias distribuem-se por dois estádios de Jeddah, na Arábia Saudita, numa cidade previamente definida pela AFC como sede da final a oito da principal prova asiática de clubes, de 16 a 25 do próximo mês.
Os sauditas do Al Ittihad, treinados pelo português Sérgio Conceição, e os emiradenses do Shabab Al Ahli, do compatriota Paulo Sousa, encaram os emiradenses do Al Wahda e os iranianos do Tractor, enquanto os sauditas do Al Ahli, detentores do troféu, e do Al Hilal encontram os qataris do Al Duhail e do Al Sadd.
Os vencedores juntam-se aos japoneses do Vissel Kobe e do Machida Zelvia, aos malaios do Johor Darul Ta’zim e aos tailandeses do Buriram United, todos qualificados depois de duas mãos na zona este dos ‘oitavos’.
De forma a “acomodar um calendário continental condensado”, a AFC também reduziu a uma mão as eliminatórias dos ‘quartos’ e das ‘meias’ da Liga dos Campeões 2 e da Challenge League, marcando-as para 19 a 22 de abril, em locais a definir.
Na segunda prova continental, os sauditas do Al Nassr, orientados pelo português Jorge Jesus e com os compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel, vão defrontar os emiradenses do Al Wasl, de Rui Vitória.
O vencedor encontra os qataris do Al Ahli ou os jordanos do Al Hussein nas ‘meias’, cujo programa já inclui um jogo entre os japoneses do Gamba Osaka e os tailandeses do Bangkok United, que superaram a duas mãos nos ‘quartos’ os tailandeses do Ratchaburi e os singapurenses do Tampines Rovers.
Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva Ali Khamenei, líder supremo do país asiático desde 1989 e já substituído pelo seu segundo filho, Mojtaba Khamenei.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região, num conflito que causou mais de 1.000 mortos.
Vários campeonatos nacionais de futebol prosseguem quase sem perturbações no Médio Oriente, mas o conflito já motivou adiamentos de jornadas no Bahrain, no Líbano e no Qatar, uma partida remarcada na Arábia Saudita e a suspensão da atividade desportiva no Irão e em Israel.
Os israelitas voltaram hoje a ter jogos pela primeira vez desde o início da operação militar, ao concluírem a 25.ª jornada do segundo escalão sem público nas bancadas dos estádios e sob apertadas regras de segurança.
Essas eliminatórias distribuem-se por dois estádios de Jeddah, na Arábia Saudita, numa cidade previamente definida pela AFC como sede da final a oito da principal prova asiática de clubes, de 16 a 25 do próximo mês.
Os sauditas do Al Ittihad, treinados pelo português Sérgio Conceição, e os emiradenses do Shabab Al Ahli, do compatriota Paulo Sousa, encaram os emiradenses do Al Wahda e os iranianos do Tractor, enquanto os sauditas do Al Ahli, detentores do troféu, e do Al Hilal encontram os qataris do Al Duhail e do Al Sadd.
Os vencedores juntam-se aos japoneses do Vissel Kobe e do Machida Zelvia, aos malaios do Johor Darul Ta’zim e aos tailandeses do Buriram United, todos qualificados depois de duas mãos na zona este dos ‘oitavos’.
De forma a “acomodar um calendário continental condensado”, a AFC também reduziu a uma mão as eliminatórias dos ‘quartos’ e das ‘meias’ da Liga dos Campeões 2 e da Challenge League, marcando-as para 19 a 22 de abril, em locais a definir.
Na segunda prova continental, os sauditas do Al Nassr, orientados pelo português Jorge Jesus e com os compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix no plantel, vão defrontar os emiradenses do Al Wasl, de Rui Vitória.
O vencedor encontra os qataris do Al Ahli ou os jordanos do Al Hussein nas ‘meias’, cujo programa já inclui um jogo entre os japoneses do Gamba Osaka e os tailandeses do Bangkok United, que superaram a duas mãos nos ‘quartos’ os tailandeses do Ratchaburi e os singapurenses do Tampines Rovers.
Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva Ali Khamenei, líder supremo do país asiático desde 1989 e já substituído pelo seu segundo filho, Mojtaba Khamenei.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região, num conflito que causou mais de 1.000 mortos.
Vários campeonatos nacionais de futebol prosseguem quase sem perturbações no Médio Oriente, mas o conflito já motivou adiamentos de jornadas no Bahrain, no Líbano e no Qatar, uma partida remarcada na Arábia Saudita e a suspensão da atividade desportiva no Irão e em Israel.
Os israelitas voltaram hoje a ter jogos pela primeira vez desde o início da operação militar, ao concluírem a 25.ª jornada do segundo escalão sem público nas bancadas dos estádios e sob apertadas regras de segurança.