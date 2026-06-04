Iraola oficializado como novo treinador do Liverpool

Iraola chega ao Liverpool após três épocas em destaque no Bournemouth, o qual conduziu à histórica qualificação europeia na última temporada.



"Estou muito entusiasmado, muito entusiasmado mesmo. Porque, obviamente, conheces o Liverpool, sabes que é um grande clube, um clube enorme, um dos maiores do mundo”, disse o técnico, de 43 anos, aos meios oficiais dos ‘reds’.



Na nota divulgada no seu sítio oficial da Internet, o Liverpool não refere a duração do contrato.



O espanhol classifica o Liverpool "um clube especial", sublinhando que a possibilidade de treinar “jogadores de alto nível e disputar títulos” torna o desafio atrativo.



Natural do País Basco, Iraola sucede a Arne Slot e chega a Anfield após passagens bem‑sucedidas por AEK Larnaca, Mirandés e Rayo Vallecano, onde garantiu a promoção à Liga espanhola logo na primeira temporada, em 2020.