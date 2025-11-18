Iraque vai ao play-off de apuramento para o Mundial2026





(Com Lusa)

Depois do empate 1-1, há cinco dias, em Abu Dabhi, os visitantes até se adiantaram no marcador, aos 52, por intermédio de Caio Lucas, mas o Iraque reagiu por intermédio de Meme, que foi lançado em campo aos 56 e marcou 10 minutos depois o golo da igualdade.Só no último ‘suspiro’ do jogo disputado em Bassora, aos 90+17, é que o encontro foi decidido, com Amir Al Ammari a converter com sucesso um penálti que permite que o Iraque continue em busca do apuramento para o Campeonato do Mundo, sendo o único representante asiático no play-off decisivo.Iraque e Emirados Árabes Unidos procuravam manter a esperança de regressar à fase final de um Mundial, depois das estreias em 1986, no México, e em 1990, em Itália, respetivamente.Além de Iraque, o play-off intercontinental vai contar com a RD Congo, a Bolívia e a Nova Caledónia, além dos dois melhores segundos classificados da terceira fase de qualificação da CONCACAF.A fase final do Mundial2026 vai disputar-se nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho, e pela primeira vez vai ter 48 seleções.