Irlanda assegura `Triple Crown` e Inglaterra ergue Calcutta Cup no Seis Nações

Em Cardiff, irlandeses ‘sobreviveram’ a um cartão vermelho de 20 minutos visto pelo centro Garry Ringrose, período no qual o País de Gales marcou 15 pontos para chegar a uma vantagem de 18-13.



Mas depois de voltar a ficar com a equipa completa, aos 52 minutos, a Irlanda não concedeu mais qualquer ponto e chegou ao triunfo com um ensaio de Jamie Osborne (55 minutos) e três penalidades de Sam Prendergast (66, 69, 77) a juntar a duas penalidades anteriores (20, 48) e à transformação do ensaio de Jack Conan (06), ainda na primeira parte.



Com este triunfo, os irlandeses venceram, nas três primeiras jornadas, Inglaterra (27-22), Escócia (32-18) e País de Gales (27-18) e asseguraram o troféu que é entregue a qualquer uma das quatro nações fundadoras do torneio sempre que vence todas as outras três na mesma edição.



Enquanto isso, para a Inglaterra também foi dia de erguer um troféu, a Calcutta Cup, que disputa com a Escócia desde antes mesmo da primeira edição do torneio de râguebi mais antigo do mundo.



No Estádio de Twickenham, em Londres, os escoceses conseguiram três ensaios, por Ben White (03), Huw Jones (18) e Duhan van der Merwe (78), contra apenas um dos ingleses, apontado por Tommy Freeman (08) e transformado por Marcus Smith.



Mas a Inglaterra levou a melhor graças a três penalidades apontas pelo mesmo Marcus Smith (55, 66) e Fin Smith (70).



O triunfo da seleção da rosa colocou um ponto final numa série de quatro vitórias consecutivas dos escoceses frente à Inglaterra no torneio.



A terceira jornada do torneio das Seis Nações conclui-se no domingo, com a visita da França a Itália.



Após os dois jogos de hoje, a Irlanda lidera a classificação com 14 pontos, seguida por Inglaterra (10), França (seis), Escócia (seis), Itália (quatro) e País de Gales (um).