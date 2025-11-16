Futebol Internacional
Mundial 2026
Irlanda vence nos descontos e atira Hungria para fora do Mundial
A Irlanda venceu a Hungria por 3-2 num emocionante jogo de qualificação para o Mundial de 2026, com um hat-trick de Troy Parrott, incluindo um golo nos últimos segundos. A vitória garantiu à Irlanda um lugar no play-off e eliminou a Hungria.
Os húngaros precisavam apenas de um empate para garantir o acesso ao play-off, enquanto a Irlanda tinha de vencer para continuar a sonhar com a qualificação para o Mundial.
A Hungria esteve na liderança do marcador por duas vezes, mas a Irlanda conseguiu recuperar em ambas as ocasiões. O golo da vitória, marcado por Parrott já nos descontos e no último suspiro da partida, foi o terceiro do avançado e garantiu a passagem épica da sua equipa.
Com este resultado, a Irlanda terminou em segundo lugar no Grupo F, atrás de Portugal, que já estava apurado.
