Isco rescinde contrato com o Sevilha

O médio ofensivo, de 30 anos, tinha chegado no início da temporada ao Sevilha, com o qual tinha vínculo até junho de 2024, depois de ter terminado uma ligação de nove anos ao Real Madrid.Com 19 jogos disputados e um golo apontado em menos de cinco meses ao serviço dos sevilhanos, Isco deixa o emblema andaluz após um diferendo com o diretor desportivo do clube, Monchi, segundo foi avançando a imprensa espanhola nas últimas semanas.Entre 2013 e 2022 ajudou o Real Madrid a conquistar três Ligas espanholas, uma Taça de Espanha, três Supertaças espanholas, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e quatro Mundiais de clubes.O médio internacional espanhol contabilizou 353 partidas e 53 golos ao serviço dos ‘merengues’, mas nas últimas três temporadas já tinha perdido o estatuto de titular.