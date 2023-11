Israel derrotado no Kosovo em tempo de guerra

Um golo de Milot Rashica, do Besiktas, no minuto 41, decidiu o jogo do estádio Fadil Vokrri a favor dos kosovares.A vitória do Kosovo aclara o panorama do Grupo I, deixando Roménia e Suíça mais próximas do apuramento, com os israelitas a cinco e quatro pontos, respetivamente, com três jogos por disputar.O jogo de Pristina decorreu sob rigorosas medidas de segurança, sendo a primeira partida que Israel disputa desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro.Estava inicialmente marcado para 15 de outubro, mas acabou adiado devido ao conflito entre Israel e o Hamas.O público no estádio vaiou fortemente o hino de Israel e a equipa visitante, que vai jogar na próxima semana contra a Suíça e a Roménia em Felcsut, Hungria.